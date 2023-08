Le gouvernement promeut une révolution des infrastructures routières en Judée-Samarie. Longtemps délaissé, le réseau routier dans cette région du pays ne répond pas aux besoins des voyageurs israéliens comme palestiniens.

Des heures cumulées d’embouteillages et des accidents trop nombreux sont la preuve de la nécessité de développer les routes de Judée-Samarie. Et c’est sans parler des attentats perpétrés quand il n’existe aucune route de contournement de certains villages arabes dont la traversée revient à jouer à la roulette russe.

La ministre des Transports du gouvernement Bennett-Lapid, Merav Mihaeli, avait prévenu qu’elle ne s’occuperait pas d’une région qui, selon elle, n’était pas destinée à rester sous l’autorité israélienne. Plusieurs projets avaient alors été bloqués ou suspendus.

Changement de ministre, changement de politique. Miri Regev a déclaré que le gouvernement considérait la Judée-Samarie ”comme le coeur de l’Etat d’Israël” et a lancé une série de chantiers pour y améliorer l’infrastructure routière.

A cet effet, Regev et Smotrich, le ministre des Finances, ont octroyé un budget de 6 milliards de shekels pour un plan quinquennal dédié aux routes de Judée-Samarie.

Les travaux vont se concentrer sur plusieurs pôles. Le principal est la route 60 qui s’étend de Naplouse au nord, à Hevron au sud et qui sera élargie en plusieurs points. Les routes de contournement tant attendues par les habitants juifs doivent être terminées dans les quatre prochaines années. La principale est celle qui devra contourner Hawara. Les travaux avancent à un rythme rapide et cette route devrait être ouverte à la circulation dans quelques mois.

Des dizaines de projets sont en cours ou ont été lancés: en quatre ans, 100 kilomètres de routes devraient être tracés dans le but de renforcer la sécurité et le confort des automobilistes.

L’organisation Shalom Ahshav n’a pas tardé à condamner cette politique: ”Le programme superflu des routes de l’apartheid illustre une nouvelle fois le fait que le gouvernement actuel de droite a des priorités dévoyées et que les colons sont des citoyens de catégorie supérieure. Au lieu d’investir des milliards dans le Neguev et la Galilée, le gouvernement les verse à un petit groupe extrémiste des collines pour contenter Smotrich et ses amis messianiques qui détruisent Israël”.

La ministre des Transports, Miri Regev, a déclaré: ”Depuis que j’ai pris mes fonctions, je me suis fixée comme objectif de remettre sur les rails tous les projets en Judée-Samarie qui avaient été gelés et retardés par le gouvernement précédent ainsi que de promouvoir une longue série de nouveaux projets dans le cadre du plan quinquennal du ministère, pour un budget sans précédent de plus de 3.5 milliards de shekels. Ces projets reflètent les priorités du gouvernement actuel qui voit la Judée-Samarie comme le coeur de l’Etat d’Israël, dans lequel il faut investir comme dans tout autre endroit du pays”.