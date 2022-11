Une photo de la terroriste responsable de l’attentat hier à Istanbul a été diffusée dans les médias du monde entier. Cette dernière a déposé une charge explosive au milieu de la foule puis l’a activée à distance. Elle a été arrêtée et les autorités turques ont fait savoir qu’elle était membre du PKK, organisation kurde armée.

Sur le cliché de la terroriste, on la voit marcher dans la rue et à côté, se promènent deux jeunes femmes. Il s’est avéré que celles-ci sont des Israéliennes qui faisaient du tourisme à Istanbul. Il s’agit d’Or Ettedgui et Nathalie Suissa, toutes deux originaires d’Ashdod.

Le mari de Nathalie et frère de Or a raconté: »Elles étaient en voyage avec un groupe de huit femmes. C’était le dernier jour de leur séjour et elles se sont séparées pour faire du shopping. Ma femme et ma soeur sont allées vers le centre et elles se sont trouvées à côté de la terroriste sans le savoir. Elle les a doublées quand elles se sont arrêtées pour entrer dans un magasin. L’explosion s’est produite à 50 mètres de là où elles étaient juste au moment où elles sont sorties du magasin ».

C’est ainsi que les deux touristes israéliennes ont eu la vie sauve. A l’heure qu’il est, Or et Nathalie, sont déjà de retour en Israël.

La présence des deux Israéliennes a donné lieu à toutes sortes de conspirations dès la diffusion de la photo, en particulier au sein des partisans du Hezbollah et de l’Iran. Ainsi l’un d’entre eux, connu sur le réseau Telegram pour ses positions extrémistes et antisémites a écrit: »Deux femmes israéliennes ont été vues en train de marcher avec celle qui est soupçonnée d’être la terroriste – dans l’attentat, il n’y a eu aucun blessé israélien », laissant sous-entendre qu’il s’agirait d’un attentat organisé par Israël. Malgré les théories qui fleurissent sur les réseaux sociaux, ni l’Iran, ni le Liban n’ont repris à leur compte ces théories.