Le bras de fer entre le ministre de la Justice Amir Ohana et le système judiciaire aura tourné en faveur du second. Orly Ben Ari-Ginzberg a annoncé vendredi soir qu’elle renonce au poste de procureure générale provisoire de l’Etat, expliquant que cette nomination a provoqué « une danse infernale ». Elle a regretté d’avoir dû se résigner à cette décision estimant qu’elle avait les qualifications et l’expérience nécessaires pour occuper cette fonction avec succès. Elle avait appelé le ministre pour lui faire part de sa décision car elle s’était retrouvée malgré elle dans une situation de lutte entre forces plus grandes qu’elles et avait décidé d’être « l’adulte responsable » en préférant renoncer à ce poste.

L’avocate a également décoché des flèches envers ceux qui ont tout fait pour empêcher sa nomination: « Les tentatives de transformer cette nomination en question politique et de la présenter comme une tentative de porter atteinte à l’Etat de droit ou au fonctionnement équilibré du Parquet sont regrettables et sont aux antipodes de mon attitude et de mes valeurs. L’atmosphère qui s’en est suivie risque de porter encore davantage atteinte à la confiance de la population dans le Parquet… ». Elle a ensuite remercié le ministre de la confiance qu’il lui avait accordée.

Le ministre de la Justice a réagi à cette nomination en estimant qu’il faudrait procéder à une vérification sérieuse du fonctionnement du Parquet et des pressions qui ont été exercées dans cette affaire et qui ont abouti à la décision regrettable d’Orly Ben Ari-Ginzberg. « C’était un véritable pistolet déposé devant elle sur la table » a estimé le ministre.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90