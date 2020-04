Le ministre du Tourisme Yariv Levin, également en charge des négociations avec Bleu-Banc, a évoqué l’une des principales pierres d’achoppement dans les pourparlers en vue d’un gouvernement d’union. Face aux accusations du parti de Benny Gantz, selon lesquelles Binyamin Netanyahou aurait fait marche arrière au dernier moment en remettant en cause les accords signés, Yariv Levin explique que c’est en réalité Bleu-Blanc qui n’a pas respecté les les accords. Il était en effet convenu que le ministère de la Justice serait certes attribué à Bleu-Blanc mais confié à Hili Tropper. Or, Bleu-Blanc a placé Avi Nisenkorn qui est fermement décidé à remettre en cause les réformes salutaires introduites par Ayelet Shaked dans le système judiciaire.

Photo Hillel Meïr / Flash 90