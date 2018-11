Miloš Zeman à la Knesset: “Trahir Israël c’est nous trahir nous-mêmes”

“Je suis le meilleur ami d’Israël en Europe”, “Je suis Juif” (en ivrit) ou encore “trahir Israël c’est nous trahir nous-mêmes” auront sans doute été les phrases les plus marquantes du discours d’amitié prononcé lundi à la Knesset par le président tchèque Miloš Zeman.

Devant hémicycle presque plein – les députés arabes ont boycotté sa venue – Miloš Zeman a dit être venu pour transmettre un message d’amitié et de solidarité avec l’Etat d’Israël et le peuple juif. Il a souligné qu’il fera tout pour complèter le processus de transfert de l’ambassade de Tchéquie à Jérusalem. Il a rappelé que la Maison tchèque inaugurée ce même jour à Jérusalem renforcera les liens économiques, commerciaux, culturels et touristiques entre les deux pays.

Le président tchèque a évoqué avec franchise l’attitude de l’Europe envers Israël: “Nous, Européens avons parfois peur. Peur de nous montrer proches d’Israël. Mais trahir Israël, c’est nous trahir nous-mêmes”.

Lors de cette séance spéciale, le président de l’Etat, le Premier ministre, le président de la Knesset ainsi que la cheffe de l’opposition ont tous remercié le président tchèque pour son amitié et son soutien régulièrement exprimés envers Israël.

Et contrairement à d’autres chefs d’Etat venus s’adresser à la Knesset, Miloš Zeman n’a pas prétexté de son amitié pour prodiguer des “conseils d’amis” au gouvernement israélien pour lui dire comment il devrait agir face à l’Autorité Palestinienne.

Vidéos:

Photo Flash 90