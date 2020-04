Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a évoqué la situation politique en Israël après la signature d’un accord entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz: « Nous sommes très heureux de la prochaine formation d’un grand gouvernement d’union en Israël. Nous travaillerons avec ce gouvernement de manière étroite et ferons encore avancer les relations entre nos deux pays ». Sur la question de la souveraineté, Mike Pompeo a dit: « L’Administration américaine discutera de cela avec les autorités israéliennes en forums fermés et restreints et fera savoir sa position ». Mais il a rajouté que c’est à Israël de prendre la décision quant à l’extension de la souveraineté sur la vallée du Jourdain et les localités.

Photo Matti Stern / US Embassy