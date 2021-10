L’ancien secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a effectué une visite dans la région de Binyamin où il a été reçu de manière particulièrement chaleureuse par les dirigeants de Judée-Samarie au grand complet. L’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou était également l’invité d’honneur. Le conseil des localités a voulu ainsi remercier l’ancien secrétaire d’Etat pour son soutien sans faille à la Judée-Samarie, lorsqu’il était en poste et depuis lors.

Mike Pompeo a effectué une visite de lieux historiques juifs importants de la région. Une cérémonie s’est ensuite tenue à Psagot pour lui rendre hommage car en 2019 il y avait inauguré un vin qui porte son nom et fait sa fameuse déclaration politique sur la légalité des localités juives de Judée-Samarie.

Prenant la parole, Mike Pompeo a déclaré . « Lorsque j’avais pris mes fonctions il m’avait été très important de parler vrai. L’une de ces paroles vraies avait été l’annonce du transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem malgré les ‘avertissements’ quant à des événements violents qui suivraient. Mais nous savions que c’était la chose vraie à faire. Lorsque j’étais dans la vie civile, il m’était important d’amener ma famille sur le plateau du Golan et de lui montrer qu’il est important qu’Israël garde la souveraineté sur le Golan et la Judée-Samarie (…) J’ai eu l’occasion de mettre en oeuvre la démarche la plus importante, celle de la déclaration selon laquelle les localités juives font partie intégrante de l’Etat d’Israël et j’en suis heureux. Je prie D.ieu pour que grâce à notre foi commune, Il soit avec vous ».

L’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré : « Chacun a besoin d’alliés, et nous n’avons pas de plus grand allié que les Etats-Unis et que Mike Pompeo. Lorsque nous marchons ici sur les collines et les plaines de Judée-Samarie, nous nous trouvons face à l’Histoire juive dans toutes ses dimensions. L’Etat d’Israël est l’espoir des Nations, et avec l’aide des Etats-Unis et de D.ieu nous continuerons à montrer a force d’Israël dans le monde ».

Le président du conseil régional de Binyamin, Israël Gantz a remercié Mike Pompeo pour sa déclaration historique de 2019, « expression de la volonté de D.ieu ». Il a promis que le peuple juif continuera à approfondir ses racines dans sa patrie historique et a indiqué à son invité que sa déclaration avait donné beaucoup de force pour poursuivre cette oeuvre en Binyamin comme en Judée-Samarie ainsi que tout Erets Israël.

