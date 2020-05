Le secrétaire d’Etat américain a lancé un avertissement à la Cour pénale internationale de la Haye quant à une enquête et des poursuites pénales contre Israël. Il a déclaré que la CPI n’avait aucune compétence à se saisir de la situation en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza ou dans la partie orientale de Jérusalem. « La Cour pénale internationale est devenue un organe politique et plus une institution judiciaire » a dit le chef de la diplomatie américaine.

Mike Pompeo a rappelé que lorsque l’Autorité Palestinienne a fait la demande d’être admise comme Etat membre de la CPI, les Etats-Unis avaient insisté sur le fait que l’AP n’est pas un Etat et ne satisfait pas aux critères permettant de l’accepter dans les instances internationales.

Sept autres pays membres de la Convention de Rome avaient déjà écrit à la CPI pour lui signifier qu’il n’était pas dans ses compétences de traiter les plaintes pour « crimes de guerre » déposées par l’Autorité Palestinienne et ouvrir des enquêtes contre Israël: l’Australie, l’Autriche, le Brésil, la Tchéquie, l’Allemagne, la Hongriet et l’Ouganda.

Mike Pompeo a conclu: « Les Etats-Unis rappellent une nouvelle fois leur opposition constante à toute enquête illégitime de la CPI contre Israël. Toute ingérence de la cour aurait des conséquences sérieuses ».

Photo Matty Stern / US Embassy