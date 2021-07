Tali Gabai Bar et sa famille habitent près de Netanya. Après avoir été hôtelière quelques années, elle a décidé de s’orienter vers le soin des personnes du troisième âge. Elle a exercé au Migdal Yam Hatikhon de Ramat Hasharon ; aujourd’hui elle dirige celui de Jérusalem.

Migdalei Yam Hatikhon, ce sont littéralement des « logements protégés » (« diyour mougan ») : des résidences pour séniors. Qu’est-ce que cela signifie ?

Tali Gabai Bar. Ce sont des logements pour les personnes âgées, qui comprennent différents services : la restauration, l’animation, le gardiennage, des services médicaux… Nous proposons des activités sportives et culturelles, des ateliers de dessin, de poterie, de menuiserie… De plus, en cas de besoin, les résidents peuvent joindre une assistance 24 heures

sur 24. C’est un choix de vie : au lieu d’habiter seul dans un appartement, on peut désormais vivre dans ce qui est en fait une communauté.

Y a-t-il des conditions pour pouvoir accéder à ces logements protégés ?

T.G.B. Pour pouvoir intégrer une de nos résidences,

il faut avant tout être autonome : pouvoir s’habiller, cuisiner, manger et se laver tout seul. Lorsque quelqu’un reçoit un appartement, il ne lui appartient pas exactement ; c’est une sorte de location à long terme qui comprend le coût de l’entretien. Ce sont des appartements de deux ou trois pièces, entièrement équipés. On peut y recevoir de la famille ou des amis. Les résidents n’ont aucune obligation. Un panel de possibilités leur est proposé et chacun choisit ce qui l’intéresse selon ses envies.

Quelles activités sportives proposez-vous ?

T.G.B. Aux Migdalei Yam Hatikhon, nous mettons beaucoup l’accent sur la santé et la bonne forme physique. Les responsables des complexes sportifs et des piscines sont des coachs sportifs. Nous avons toutes sortes de machines de sport. Nos coachs proposent

des cours particuliers et nous organisons des marches le matin, des cours de yoga, des activités aquatiques… Nous avons même un groupe qui s’entraîne pour le marathon de Jérusalem !

Les résidents prennent-ils leurs repas en commun ?

T.G.B. Nous avons un restaurant mais beaucoup de résidents cuisinent pour eux-mêmes dans leur appartement. Chacun choisit s’il veut manger chez soi ou au restaurant, qui est un lieu de rencontres très agréable. Nous organisons les repas du Shabbat, mais là encore, uniquement pour ceux qui veulent y participer.

Comment avez-vous traversé la crise sanitaire due au Covid ?

T.G.B. Après avoir pris la mesure de l’ampleur de la situation lors du premier confinement, nous avons décidé de créer un espace vert dans la résidence.

Nous avons poursuivi toutes nos activités sportives et culturelles, évidemment dans le respect des règles sanitaires. L’équipe se faisait tester chaque semaine et je peux dire avec joie que nous n’avons pas eu de problème à ce niveau-là. Aujourd’hui, nous ne laissons entrer que les personnes vaccinées et continuons à suivre les mesures pour empêcher que le virus ne pénètre dans nos établissements, tout en essayant d’être aussi flexibles que possible.

Vous avez eu davantage de demandes dernièrement?

T.G.B. Je pense que le Covid a fait prendre conscience aux personnes âgées qu’elles pouvaient se retrouver dans une très grande solitude. Les résidences pour séniors apportent une solution concrète à ce problème, et elles allègent l’implication des familles. Pendant la crise sanitaire, nous avons poursuivi nos activités, Nos résidences ont continué à fonctionner et les séniors n’y ont pas trop souffert de l’isolement, car ils avaient à qui parler.

Nos résidents peuvent parfois également continuer à exercer leurs anciennes activités au sein des centres où ils vivent, en y enseignant ou en y donnant des conférences, par exemple. Nous insistons pour que chacun continue à vivre sa vie et à apporter ce qu’il peut aux autres.

Où peut-on trouver un Migdal Yam Hatikhon ?

T.G.B. Nous avons des centres à Kfar Saba, Ramat Hasharon, Nordiya , Bat Yam, Jérusalem, et nous sommes en train de construire un nouveau centre à Rehovot.

Organisez-vous une journée portes ouvertes à Jérusalem ?

T.G.B. Oui, nous organisons une journée portes ouvertes pour les francophones, à qui nous voulons faire découvrir ce qu’est le principe de nos résidences pour séniors. Ils pourront visiter les appartements et assister à des activités. J’espère qu’ainsi, ils comprendront que les Midgalei Yam Hatikhon ne sont pas des lieux de « fin de vie » mais au contraire des lieux de vie de qualité.

Tali : 050-8117788