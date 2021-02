Un bâtiment unique axé sur le confort et la qualité de vie.

29 appartements, 15 étages, seulement 2 appartements à chaque étage.

Migdal HaNatsiv, c’est une combinaison de granit, de marbre et d’aluminium, dotée d’un hall d’entrée somptueux et donnant sur un jardin lumineux –

Haute finition, techniques avancées, terrasses ensoleillées, appartements lumineux, triple exposition dans chaque appartement et un parking souterrain. Qualité de vie dans un quartier calme au cœur de Netanya, proche du centre d’activités – animations et loisirs (centre commercial, commerces et restaurants, services publics), proche des écoles et jardins d’enfants, transports en commun et accès aux grandes artères.

Bientôt prêt !

Pour plus d’information, téléphonez au 052-7493716