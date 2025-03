Microsoft vient de conclure un partenariat stratégique avec l’Université Ben Gourion du Néguev pour mener des recherches conjointes dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité. Cette collaboration se concentrera notamment sur l’identification des failles de confidentialité dans les grands modèles de langage (LLM).

« Nous sommes au cœur d’une révolution technologique majeure dans le domaine de l’IA, et Microsoft s’efforce de façonner un avenir sûr et responsable pour l’utilisation de cette technologie », explique le Dr Tomer Simon, scientifique en chef de Microsoft Israël Recherche et Développement.

L’accord s’inscrit dans la continuité de la « Secure Future Initiative » (SFI), lancée par Microsoft en novembre 2023. Cette initiative pluriannuelle vise à prioriser la sécurité face à l’augmentation des cybermenaces, en s’appuyant sur trois principes fondamentaux : la sécurité par conception, par choix et par fonctionnement.

La région du Néguev, et particulièrement Beer Sheva, s’est imposée comme un pôle d’innovation majeur en matière de cybersécurité et d’IA, attirant de nombreux chercheurs et développeurs spécialisés.

Le Dr Israel Mirsky, directeur du laboratoire d’intelligence artificielle offensive à l’Université Ben Gourion, illustre les enjeux actuels : « Si vous imaginez les conversations avec l’intelligence artificielle comme du courrier, alors à l’heure actuelle, les pirates informatiques peuvent voir la forme des enveloppes. Ils peuvent ensuite utiliser l’IA pour déchiffrer le contenu avec un taux de réussite d’environ 50 à 60%, et c’est exactement ce que nous avons l’intention de combattre. »

De son côté, le Dr Eitam Sheetrit, responsable de la science des données chez Microsoft Israël, souligne l’importance des investissements réalisés dans le domaine de l’IA responsable : « Nos efforts ne se limitent pas seulement à développer des modèles justes et transparents qui empêchent la discrimination, mais incluent également la protection de la vie privée des utilisateurs. »