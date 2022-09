Le président de la Knesset, Micky Lévy, est actuellement en France pour une visite officielle sur l’invitation de son homologue française, Yaël Braun Pivet.

Il a commencé sa visite par une rencontre avec le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans le contexte de la montée de l’antisémitisme en France et quelques jours après l’horrible assassinat d’Eliahou Ayal Haddad, par un musulman. Lévy et Darmanin ont discuté de la nécessité vitale et morale de continuer à lutter contre l’antisémitisme et de trouver des moyens pour renforcer la coopération dans le combat contre le terrorisme et la délinquance.

Le ministre Darmanin a affirmé au président de la Knesset: »S’en prendre à un Juif en France, c’est s’en prendre à toute la France ».

Micky Lévy a déclaré à l’issue de sa rencontre avec Gérald Darmanin:

« J’ai trouvé un ministre engagé dans une lutte sans concession contre l’antisémitisme que subissent les Juifs de France, lié aussi à l’antisionisme. Il faut le dire haut et fort : derrière l’antisionisme se cache l’antisémitisme ancien et ignoble. Tout ceux qui dénient au peuple juif et uniquement au peuple juif, le droit à l’autodétermination, est antisémite.

Je remercie le Ministre Darmanin pour ses actions visant à éradiquer l’antisémitisme. Sa décision d’interdire deux organisations palestiniennes qui appellent à la violence et incitent au terrorisme est un certificat d’honneur pour le gouvernement français. Il en va de même pour sa décision d’empêcher les manifestations anti-israéliennes lors de l’opération « Gardien des murailles », car elles ont tendance à se transformer en émeutes antisémites ».

Le président de la Knesset a invité le ministre français de l’Intérieur à venir en Israël.