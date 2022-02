Depuis la mise en place du gouvernement, il y a 8 mois, l’opposition a décidé de boycotter les commissions de la Knesset. Le motif : une répartition inéquitable au sein de ces dites commissions entre les places dévolues à l’opposition et celles de la majorité, qui ne refléte pas le nombre de mandats recueillis par chaque formation politique.

Ce boycott a eu notamment pour conséquence, l’absence de réunion de la commission alya et intégration, dirigée par le parti Shass, qui siège dans l’opposition.

Hier (vendredi), le président de la Knesset, Micky Lévy, a envoyé une lettre au coordinateur de l’opposition, Yariv Levine (Likoud) afin de lui demander expressément de réunir cette commission au regard des événements en Ukraine et de l’éventualité d’une alya de masse en provenance de ce pays.

Il y a un mois déjà, le député Yom Tov Kalfon avait alerté sur la nécessité de la mise en place d’une telle commission. Sur sa page FaceBook, il écrit ce soir : » Comme je l’ai écrit il y a un mois déjà au Président de la Knesset: si Yariv Levin et le Shass refusent de mettre en place la Commission de l’Aliyah et Intégration en temps normal, et continuent maintenant même en période d’urgence, nous ne devons pas les attendre ! Il faut mettre en place une sous-commission ou une commission temporaire spéciale. Le sujet de l’Alyah et de l’Intégration est bien trop important pour continuer à être paralysé ».