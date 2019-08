Michal Akerman est une agronome et viticultrice israélienne qui a travaillé dans les vignobles du monde entier avant d’obtenir des diplômes en agronomie et en viticulture en Israël. Elle est considérée comme la première viticultrice officielle en Israël et elle a été une pionnière dans la mise en évidence de l’importance du sens des lieux et de la santé des vignes. Mais elle est actuellement sur la voie d’une véritable révolution de la viticulture qui non seulement augmentera la biodiversité dans le vignoble, mais aussi dans divers types d’exploitations agricoles à travers tout Israël.

Elle travaille depuis 11 ans à Tabor Winery, le cinquième plus grand vignoble d’Israël, à Kfar Tabor dans les contreforts du Mont Tabor en Basse Galilée, le village ayant été fondé par la famille Rothschild du Château Lafite Rothschild en 1901, principalement pour le vignoble.

Il y a plus de sept ans, des écologistes travaillant pour le SPNI ont approché Michal pour voir si elle était prête à travailler avec eux pour rendre le vignoble du Tabor plus convivial pour la biodiversité. Les écologistes ont expliqué que lorsqu’un vignoble est planté en pleine nature, la plupart du temps, le vigneron détruit l’éco-bilan qui s’est construit sur des milliards d’années. Ils ont également expliqué que la monoculture élimine la majeure partie de la vie qui s’y trouvait à l’origine ainsi que les plantes et micro-organismes rares qui sont importants pour l’harmonie dans l’environnement.

Après avoir discuté avec eux, Michal Akermana réalisé qu’il n’était pas nécessaire de détruire tout le reste autour des vignes pour obtenir des raisins de qualité. Elle pense désormais qu’il est possible de travailler avec la nature et d’intégrer les vignobles dans l’environnement naturel.

Ce travail se fait en coopération avec la Société pour la Préservation de la Nature en Israël (SPNI), fondée en 1953, qui protège et préserve les ressources naturelles, l’environnement et le paysage unique d’Israël.

Source : Forbes & Israël Valley