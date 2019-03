Des membres de la commission centrale électorale

La commission centrale électorale a finalement donné gain de cause au Dr. Michaël Ben-Ari, président du parti Otsma Yehoudit, qui pourra être candidat à la Knesset malgré les avis négatif du Conseiller juridique du gouvernement et du Procureur de l’Etat.

Après huit heures de débats, souvent houleux et même émaillés de confrontations presque physiques dans les couloirs entre membres d’Otsma Yehoudit et députés de gauche et extrêm gauche, les membres de la commission ont tranché et rejeté avec une courte majorité les requêtes en invalidation de la candidature du Dr. Michaël Ben-Ari. Sur trente et un membres, seize ont rejeté les requêtes contre quinze qui ont voulu barrer la route au Dr. Ben-Ari.

Lors des débats, l’avocat Itamar Ben-Gvri, n°2 d’Otsma Yehoudit a demandé au président de séance, le juge ‘Hanan Meltzer d’obtenir une pause afin de bien étudier l’avis émis par le conseiller juridique. Pendant ce laps de temps, l’avocat en a profité pour remettre aux députées travaillistes Stav Shafir et Mikhal Biran une lettre leur signifiant leur poursuite devant les tribunaux pour diffamation. Les deux députées avaient en effet qualifié il y a quelques jours Itamar Ben-Gvir de « nazi » lors d’un débat! Ben-Gvir demande un demi-million de shekels de dommages et intérêts. Elles ont refusé de prendre la lettre, ce qui ne leur évitera pas de s’expliquer devant la justice, comme l’exige Itamar Ben-Gvir.

Après le verdict, Itamar Ben-Gvir a remercié la commission « qui a su montrer qu’elle est indépendante » et s’en est durement pris au Conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit : « Quelle tristesse d’avoir vu ce conseiller juridique demander l’invalidation de Michaël Ben-Ari alors qu’il avait pris la défense de Hanin Zoabi à propos de sa participation à l’expédition du Marmara. Ce même conseiller juridique qui s’oppose à la demande d’invalidation du Prof. Ofer Kassif qui soutient le terrorisme et salit l’Etat d’Israël partout où il s’exprime, ou encore d’Ahmad Tibi qui a loué les ‘shahids’. Je crois que le conseiller juridique doit procéder à un sérieux examen de conscience ».

A gauche, les réactions sont très vives, et soudainement, une décision juridique n’a plus l’immunité dont bénéficient généralement les institutions de l’Etat de droit. Tamar Sandberg, présidente de Meretz qualifie cette décision de « signe d’infamie pour la Knesset », et a annoncé, tout comme Stav Shafir, qu’elles saisiront la Cour suprême ».

Photo Amir Lévy