L’équipe de la Défense passive de Tsahal est à pied d’oeuvre de jour comme de nuit à Miami pour tenter de repérer et extraire des disparus des décombres, après l’effondrement d’une partie d’un immeuble. Tal Lévy-Diamenstein, l’une des officiers de la délégation confie que le rythme de travail est effréné avec une véritable course contre la montre. Le travail est extrêmement difficile en raison des conditions topographiques particulières. Elle souligne toutefois que l’équipe israélienne effectue un travail formidable en raison de la qualité et l’expérience de ses membres, et qu’il y a une excellente coopération avec les équipes américaines ainsi que celles d’autres pays venus aider. « Chacun apprend de l’autre », notre la jeune femme, qui met en évidence l’accueil particulièrement chaleureux fait à l’équipe israélienne : « On nous entoure d’affection partout où nous arrivons. On a le sentiment qu’on nous attendait, tant les habitante que les équipes de secours ».

En plus de l’équipe de Tsahal qui travaille sur place, des équipes d’experts de la Défense passive travaillent depuis Israël pour analyser toutes les données concernant l’effondrement de l’immeuble, afin d’en tirer les leçons pour les bâtiments des alentours.

Dans cette expédition, il faut aussi souligner une fierté « israélo-française » : le chef de la délégation de Tsahal est le colonel (rés.) Golan Wach, fils de Chalom et Liat Wach, bien connus du milieu israélien francophone. Il est actuellement commandant national de l’unité d’extraction et sauvetage au sein de la Défense passive de Tsahal.

Photo porte-parole Tsahal