Les autorités de Miami ont officiellement annoncé qu’il n’y a plus d’espoir de retrouver des personnes vivantes sous les décombres de l’immeuble qui s’est effondré. Les équipes de secours et de sauvetage continueront cependant à travailler pour retrouver les corps des personnes déclarées disparues. Le bilan actuel de cette tragédie est de 54 morts retrouvés et identifiés, et 86 disparus qui se rajouteront hélas au macabre bilan définitif.

