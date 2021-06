Un pan entier d’un immeuble de onze étages s’est soudainement effondré jeudi au petit matin dans la ville de Surfside au nord de Miami Beach (Floride). On ne sait pas combien de personnes se trouvaient dans l’immeuble au moment de la catastrophe mais un premier bilan fait déjà était de dix morts, plus de cent-cinquante blessés et plus de quatre-vingt-dix disparus avec tout ce que comprend ce terme. Des dizaines d’appartements ont été partiellement ou totalement détruits.

De nombreuses équipes de secouristes, dont celles de Zaka et Hatzalah, ont accouru sur place et travaillent d’arrache pied pour retrouver des disparus et prodiguer les premiers soins aux blessés. Cet immeuble était majoritairement habité par des juifs orthodoxes et le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué qu’au moins vingt parmi les personnes disparues ont la citoyenneté israélienne. Le rav Mena’hem ‘Herouti, délégué ‘Habad à Miami a raconté que ce quartier accueille la plus grande communauté juive de Miami. Au moins dix-huit membres de la communauté ‘Habad se trouvent parmi les disparus.

La raison de cet effondrement n’a pas encore été découverte mais selon un spécialiste de l’immobilier qui habite Miami, cet immeuble avait quarante ans d’âge et des équipes travaillaient actuellement sur le toit pour justement vérifier si l’état de l’immeuble correspond aux normes.

Vidéos :

Photo Police de Miami