La délégation de la Défense passive de Tsahal a quitté Miami après la fin des recherches qui malheureusement laisse présager un bilan définitif très lourd, cinquante-quatre personnes étant encore portées disparues outre les quatre-vingt-six victimes déjà recensées. Avant de quitter les lieus du drame, la délégation israélienne a été applaudie par une haie formée par des équipes d’autres pays ainsi que des membres de la communauté juive, accompagnée par le chant « Ani Ma’amin ».

Le ministre de la Défense Benny Gantz qui a diffusé une émouvante vidéo de la cérémonie de départ de la délégation israélienne a écrit : « Je tiens à remercier du plus profond de mon coeur les membres de la délégation israélienne pour leur travail efficace et difficile. J’adresse mes sincères condoléances à notre allié américain et aux familles qui ont perdu des êtres chers. Nous continuerons à agir partout dans le monde afin de sauver des vies ».

Vidéo :

משלחת צה"ל עוזבת היום וחוזרת ארצה.

צוות החילוץ הישראלי של פיקוד העורף עוזב את אתר האסון במיאמי בדרכו לארץ. pic.twitter.com/doFYuXGGg5 — Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) July 11, 2021

Photo Tsahal : le colonel Golan Wach tenant en main des livres saints retrouvés ans les décombres