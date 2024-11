Un an après avoir été libérée des geôles du Hamas, la franco-israélienne, Mia Shem, 22 ans, s’est fiancée!

Yinon Hasson, son compagnon depuis quelques mois, l’a demandée en mariage hier (jeudi) à Césarée.

Originaire de Shoham, Mia avait été enlevée par les terroristes du Hamas le 7 octobre du festival Nova.

Libérée après 54 jours de captivité à Gaza, Mia Shem avait confié cet été surmonter depuis un état de post traumatisme. Gravement blessée au bras droit, elle commence à récupérer petit à petit la mobilité de son bras mais son état psychologique est fragile.

Elle avait témoigné dans l’émission ”Hatsinor” sur la chaine 13 des difficultés qu’elle vit depuis son retour de captivité.

”J’ai peur de voyager en voiture parce que j’ai peur de me faire tirer dessus. C’est toujours là. A partir du moment où le soleil se couche, les images sont de plus en plus fortes”, décrit Mia. ”Une fois, alors que j’étais détenue dans un tunnel, je me suis assoupie. J’ai rêvé que j’étais chez moi et quand j’ai ouvert les yeux, j’étais dans un tunnel. J’ai peur de fermer les yeux et de me réveiller ailleurs. J’ai peur de dormir et de me faire enlever”.

Elle raconte avoir des flashs, par exemple lorsqu’elle voit de la vaisselle qui lui rappelle celle de son geôlier ou le bas d’une voiture et lui revient alors le moment où elle s’est cachée derrière une voiture pour ne pas être vue le 7 octobre.

Parlant de son geôlier: ”Quand je vais me coucher le soir, je le vois face à moi. Je le vois et j’ai peur. Je n’arrive pas à dormir. J’ai du mal à respirer, je tremble. Je ne tombe pas, je m’écrase, c’est très dur”.

Puis elle confie: ”Parfois je me demande pourquoi. Pourquoi? Pourquoi on ne m’a pas tiré dessus le 7 octobre? Pourquoi je dois vivre tout cela?”.

Mais elle sait aussi apprécier les moments de joie, comme le jour où, pour la première fois depuis plus de neuf mois, elle a pu tenir son téléphone dans sa main droite. Un autre changement est né de cette terrible expérience explique-t-elle: ”Quand j’étais otage, je me disais que le jour où je sortirai, la vie serait meilleure. Lorsque j’ai été enlevée je n’avais quasiment aucun contact avec ma mère, avec mes frères. Depuis, je me suis beaucoup rapprochée de ma mère, de ma famille”.

Et désormais, elle s’apprête à fonder son propre foyer.

Mazal tov!