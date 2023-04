Le député sortant de la 8e circonscription des Français de l’étranger, Meyer Habib, a été confortablement réélu ce dimanche. Il a obtenu 54% des suffrages exprimés. Sa concurrente, Déborah Abisror De Lieme, a donc recueilli 46% des suffrages exprimés.

Jusqu’à hier (dimanche) et le vote à l’urne c’est cette dernière qui menait la course pour ce second tour après le vote électronique. Les électeurs israéliens ont fait, une fois encore, la différence pour Meyer Habib.

Meyer Habib l’emporte dans tous les bureaux de vote israéliens avec une large avance. Dans le reste de la circonscription, c’est Déborah Abisror De Lieme qui est en tête, ce qui n’aura donc pas suffi pour elle.

Notons que cette élection n’a pas passionné les Français de la 8e circonscription de l’étranger puisque le taux de participation n’était que de 11.82% dans toute la circonscription.

En Israël, il était de 4.4% à Haïfa, 12.66% à Jérusalem – où Meyer Habib a battu son adversaire en recueillant 2014 voix contre seulement 368 pour Déborah Abisror De Lieme, et de 9.34% à Tel Aviv.

Le vainqueur de cette élection s’est rendu cette nuit au Kotel juste après l’annonce des résultats. Il a accompagné la photo qu’il a publiée sur sa page FaceBook de la légende: »54-46 : merci à tous ! Vous m’avez élu pour la quatrième fois député de la République. « Que la France jouisse d’une paix durable et conserve son rang glorieux parmi les nations. » »