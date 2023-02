Le site Ynet relaie l’information selon laquelle le Premier ministre Binyamin Netanyahou réfléchirait à nommer Meyer Habib, son ami de longue date, au poste d’ambassadeur d’Israël en France pour remplacer Yaël German.

Rappelons que l’élection de Meyer Habib au poste de député des Français de l’étranger de la 8e circonscription a été invalidée hier (vendredi) par le Conseil constitutionnel à cause d’irrégularités pendant la campagne électorale.

Meyer Habib a accompagné Binyamin Netanyahou lors de son séjour à Paris jeudi et vendredi au moment même on l’on apprenait l’invalidation de son élection. Détenteur de la double nationalité, française et israélienne, Habib devrait renoncer à sa nationalité française pour occuper le poste d’ambassadeur d’Israël.

Pour Netanyahou, il s’agirait de remplacer Yaël German, nommée par Yaïr Lapid et ayant déclaré ne pas vouloir représenter le gouvernement actuel car »extrémiste », par un homme de confiance. Lui et Habib entretiennent une amitié solide depuis de nombreuses années.