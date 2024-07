Tremblement de terre politique dans la 8e circonscription des Français de l’étranger. Le député sortant, Meyer Habib, élu depuis 2013, a été battu par sa concurrente Caroline Yadan (Ensemble).

Yadan a obtenu 52.7% des voix et devient ainsi la députée représentant à l’Assemblée nationale les Français d’Israël, des territoires palestiniens, d’Italie, du Vatican, de Chypre, de Malte, de la Grèce et de Saint Marin.

Le taux de participation sur l’ensemble de la circonscription était de 23.32% (18.4% par internet, 5.08% à l’urne).

Yadan a remporté haut la main dans tous les pays de la circonscription hormis Israël où c’est Meyer Habib qui sort largement en tête. Cette performance auprès des Français d’Israël n’aura pas suffi au député sortant.

Sur son compte X, Caroline Yadan se félicite de cette victoire et salue son adversaire: ”C’est avec une profonde émotion et une grande fierté que je vous annonce ma victoire comme députée de la 8e circonscription des Français de l’étranger. Avec 52,7% des voix, cette élection constitue la continuité d’un parcours fait d’engagement, d’authenticité et de sincérité. Votre confiance m’honore et m’oblige. Je continuerai le combat pour la défense des valeurs universelles qui a toujours été le mien, sans doute davantage aujourd’hui qu’hier. Je continuerai à être une députée de proximité, de toute ma circonscription.

Je félicite Meyer Habib pour son courage et son parcours comme député depuis 12 ans. Je suis particulièrement scandalisée des messages qu’il reçoit depuis l’annonce de nos résultats dont le caractère haineux, antisémite et nauséabond est indigne. Merci infiniment à ma fabuleuse équipe et à mes si nombreux soutiens, mobilisés à mes côtés depuis le premier jour”.

Depuis hier soir (dimanche) et les premières estimations annonçant la défaite de Meyer Habib, une déferlente de haine antisémite et de caricatures s’étale sur les réseaux sociaux.

Cette nuit, Meyer Habib a publié un message vidéo depuis le Kotel sur son compte X dans lequel il reconnait sa défaite. Il écrit: ”Merci à tous ! Ce n’est qu’un au revoir. Je suis inquiet pour la France”.

Habib estime dans cette vidéo que sa concurrente a gagné grâce à son ”alliance avec l’extrême-gauche antisémite pour me faire tomber” et évoque même des ”irrégularités graves”.

Il remercie les militants et les électeurs et partage son inquiétude pour les Juifs de France et pour la France compte-tenu des résultats dans toute la France.