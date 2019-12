Le 4 avril 2017, le visage et la voix de Sarah Halimi, médecin retraitée parisienne vivant seule dans une HLM de Belleville, ont été effacés sous les coups de son meurtrier. Après l’avoir massacrée à coups de poings et de pieds, il l’a défenestrée du troisième étage, dans la nuit noire, à 4 heures du matin. La chute a causé sa mort. Peut-être pour déjà bâtir sa médiocre stratégie judiciaire, il criera «une femme s’est suicidé» à l’adresse de la police postée en bas, aux voisins alertés depuis vingt minutes par les cris de souffrance de Sarah Halimi. Cris puis gémissements de la victime, coups, insultes et exhortations religieuses du meurtrier ont été enregistrés par un voisin impuissant pour en conserver la preuve. «Suicidée»? De nombreux témoins étaient là pour le voir empoigner sa victime évanouie et la jeter du balcon.

Le 27 novembre 2019, le visage et la voix de Kobili Traoré, trafiquant de drogues multirécidiviste aux vingt condamnations (la première alors qu’il avait quatorze ans), ne sont pas effacés. Le visage est impavide, sans expression d’émotivité. La voix est claire, l’élocution fluide, les paroles distinctes, les réponses, bien que simples en termes de syntaxe, sont articulées. Il n’a rien d’un «fou», Kobili Traoré. C’est un trentenaire mou, un exemple banal d’inactif qui n’a jamais travaillé, trop occupé à la petite délinquance sordide de quartier, qui l’a déjà conduit six fois en prison. L’assassin de Sarah Halimi va bien aujourd’hui, de l’aveu des médecins, de l’avis de tous ceux qui sont présents en cette journée devant la Chambre de l’Instruction de Paris. Son traitement a été réduit au minimum. S’il n’avait pas commis ce crime, il serait déjà rentré chez lui. Et à terme, c’est de cela qu’il s’agit de délibérer lors de cette audience publique: décider de la responsabilité pénale de Kobili Traoré dans les faits qu’il reconnaît. Déclaré irresponsable, il rentrera chez lui.

Première unanimité des sept experts psychiatres qui se sont penchés sur son cas: le diagnostic. Bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’aucun traitement psychiatrique jusqu’au 4 avril 2017, il a commis son crime au cours d’une soudaine et sévère crise psychotique, une bouffée délirante aiguë (BDA). Seconde unanimité, cette BDA est exo-toxique: elle résulte d’une consommation très élevée de drogue, en l’occurrence le cannabis. Kobili Traoré, en effet, consomme quotidiennement depuis l’âge de quinze ans, mais depuis le début de l’année 2017, il a changé volontairement de fournisseur pour obtenir une résine davantage concentrée, qui le fait «plus planer». Quel est l’effet sur lui du cannabis, l’interroge un avocat: «Ça m’apaise». Je m’interroge sur mon banc: pourquoi un jeune homme qu’on nous décrit avant les faits comme non-violent avait-il besoin de «s’apaiser» en fumant jusqu’à quinze joints par jour?

Le bain cultuel antijuif dans lequel baignait Kobili Traoré a construit une part de son imaginaire.

Kobili Traoré a raconté lucidement son état, aux enquêteurs, puis lors de l’audience. Dans les deux jours qui ont précédé les faits, il était agité après avoir supposé que l’aide-soignante haïtienne de sa sœur faisait du vaudou. Il est alors envahi par l’idée obsédante que des démons le poursuivent. Pour s’apaiser, il fume des joints et passe la journée à la mosquée Omar de la rue Jean-Pierre Timbaud qu’il fréquente quotidiennement, mosquée connue pour sa radicalité religieuse. De 15 heures à 21 heures la veille des faits, il y demeure avec son ami Kader qui, le trouvant anxieux, l’emmène consulter un homme qui lui fait réciter des sourates et boire de l’eau pour le désenvoûter. Il ne se sent guère mieux mais va tout de même passer la soirée chez Kader à regarder une série inspirée des Marvel, The Punisher, où un justicier combat le crime en assassinant plutôt qu’en usant des normes de la justice humaine… Vers 3 heures du matin il rentre chez lui, rue Vaucouleurs, mais se sent poursuivi dans l’ascenseur par le démon et décide d’aller se réfugier chez des voisins maliens – comme sa propre famille – qu’il connaît, les Diarra. Il sonne, paisiblement: «c’est Kobili, ouvre». Diarra-père ouvre et voit Traoré énervé, l’index levé en train de commencer à réciter des sourates, s’empare de la clé pour refermer la porte derrière lui, il gardera la clé. La famille Diarra, effrayée, va s’enfermer dans une chambre ; ils sont parties civiles pour séquestration. À aucun moment Kobili Traoré ne s’en prend physiquement à eux. Il prie durant de longues minutes, ne s’apaise pas selon ses dires, décide d’enjamber le balcon et arrive chez Sarah Halimi que le bruit tire de son sommeil. Il prétend ne pas l’avoir reconnue, bien qu’il la connaisse depuis vingt ans. Il voit selon ses dires «une Torah et un chandelier», cela lui fait peur (sic), et pris d’une bouffée de haine, sa violence se déchaîne contre Sarah Halimi qu’il traite de «salope», «grosse pute», «Sheïtan», «démon». Après l’avoir défenestrée, il dira «j’ai tué le Sheïtan».

Troisième unanimité des experts sur la personnalité de Traoré : antisocial, sociopathe.

Barbara Lefebvre