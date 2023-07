Le Chat GPT va avoir de la concurrence. La société META veut sa part dans le domaine de l’intelligence artificielle et elle a décidé de développer un langage concurrent, baptisé Llama 2.

Ce nouveau langage est, en partie, développé par META Israël. Ce modèle de langage permet de construire des services et des applications basés sur l’intelligence artificielle.

Contrairement aux deux modèles déjà existants – Chat GPT d’Open AI et Bard de Google – Llama 2 a été lancé avec un code ouvert accessible gratuitement. Les chercheurs ou les compagnies qui voudront l’utiliser pour construire leurs services ou étudier des développements de l’intelligence artificielle ou encore créer des applications ne paieront pas mais feront ensuite payer leur produit à leurs clients.

L’investisseur principal dans ce projet est aussi celui d’Open AI, il s’agit de Microsoft. Le ”cloud” de Microsoft sert d’infrastructures de base pour ces modèles de langage. META coopère aussi avec le ”cloud” d’Amazon (AWS) et avec d’autres sociétés comme Intel.

Si la branche israélienne de META participe au développement de Llama 2, il n’est pas, pour l’instant, disponible en hébreu.

Meta s’attend à ce que la transition vers un modèle libre accélère l’adoption de l’intelligence artificielle. L’un des principaux problèmes avec des modèles tels que le GPT-4 d’OpenAI ou le PALM-2 de Google est que leur utilisation commerciale ou de recherche implique des frais. L’entrée d’un modèle open source avancé créera une concurrence avec les modèles commerciaux qui devront offrir bien plus que Llama 2 pour justifier les frais d’utilisation. En ce qui concerne Microsoft, le partenariat avec Meta lui permet de jouer sur les deux tableaux – à la fois avec le modèle ouvert de Meta et avec le modèle fermé d’OpenAI. Pour Meta, cela permettra de toucher directement l’ensemble des clients cloud de Microsoft et d’asseoir son modèle comme la principale alternative sur le marché.