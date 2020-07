Une fois n’est pas coutume, un universitaire de gauche a apporté son soutien à la politique des primes à tous les citoyens menée par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et dénonce « l’hypocrisie de la gauche ». L’écrivain Prof. Youval Albashan a estimé que la distribution de primes à un maximum de familles en période de crise afin d’injecter de l’argent et faire redémarrer la consommation est une politique que la gauche avait toujours prônée. Or, explique-t-il, cette politique est aujourd’hui dénoncée à hauts-cris par la gauche qui selon lui invoque (et invente) toute une série de reproches dans l’unique but de critiquer le Premier ministre : « Je ne comprends comment la gauche sociale puisse dénoncer ces mesures si ce n’est par réflexe anti-Bibi », estime l’universitaire.

Photo Yossi Zamir / Flash 90