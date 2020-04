Chers lecteurs, chers amis,

Cette crise sans précédent a entraîné l’interruption de la parution de votre Ptit Hebdo.La situation peut encore durer plusieurs semaines.

Nous tenons avant toute chose à conserver ce lien solide qui nous unit !

Votre compagnon du Shabbat a toujours encouragé les initiatives, aidé à l’intégration, permis de trouver du travail, et des employés. LPH a diffusé l’information pro israélienne sans langue de bois à travers LPHinfo.com et ses 150000 visiteurs.

Nous avons lancé les spectacles, organisé des conférences, et réuni des milliers de personnes durant toutes ces années dans tout le pays.

Notre désir profond : continuer, et plus fort encore…

Aujourd’hui votre fidèle média, distribué gratuitement depuis 20 ans, fait face à des difficultés qui compromettent sa reprise (manque d’annonceurs, frais importants de conception et de logistique) .

Nous sommes conscients de n’être pas les seuls à subir ce dommage, mais nous connaissons aussi votre attachement à ce journal et à son équipe.

Notre désir profond : continuer, et plus fort encore…

En nous soutenant, par le montant de votre choix, en shekels ou en euros, vous nous aiderez à relancer la machine LPH : le Ptit Hebdo, Lphinfo.com et Mosaïques.

Aidez-nous à repartir dès shabbat prochain par une contribution de votre choix.

En ligne par lien PayPal :

http://paypal.me/soutienPtitHebdo

Par téléphone, en visa au 073-3202445

Par chèque à Lph, Haouman 24, Talpyot, Jerusalem

D’avance merci, et Mazal tov pour les 72 ans d’indépendance d’Israël ! Yom Haatsmaout Sameah ! 🇮🇱😘