Annonce du porte-parole de Tsahal
”Ce soir, l’organisation terroriste du Hamas a diffusé une vidéo où l’on voit qu’une otage aurait été tuée. Nous vérifions l’authenticité de cette information.
A l’heure actuelle, nous ne possédons aucun élément permettant de la confirmer ou de l’infirmer.
Les représentants de Tsahal sont en contact avec les membres de la famille de l’otage et les informent de tous les développements en notre possession.
Le Hamas poursuit sa guerre psychologique cruelle.
Nous prions le public de ne pas diffuser de rumeurs qui peuvent blesser les familles des otages”.
SINWAR LUI -MÊME POUVAIT DEMANDER À DES COMPLICES À L’INTÉRIEUR D’ISRAËL DE RELANCER LES ACTIONS DE DESTABILISATION DU GOUVERNEMENT, AFIN DE FAIRE PRESSION POUR FACILITER SES “”NÉGOCIATIONS””.
QUESTION 1) :
À QUI SINWAR S’ADRESSAIT- IL DONC EN ISRAËL ?
QUI DONC A FAIT PRESSION SUR LE GOUVERNEMENT POUR L’OBLIGER À CÉDER LE PLUS VITE POSSIBLE AKHSHA’V TOUT DE SUITE ???
QUI DONC A RELÂCHÉ 100 TERRORISTES SANS CONTREPARTIE AU MOMENT DES NÉGOCIATIONS DE MAI ???
QUI A MENÉ DES ATRAQUES JURIDIQUES EN SÉRIE CONTRE NOTRE GOUVERNEMENT ET NOTRE MINISTRE BEN GVIR ???
QUI DONC EMPRISONNAIT DES SOLDATS POUR SOI -DISANT VIOL DE PRISONNIERS.TERRORISTES EN LES ARRÊTANT AVEC LES MÊMES TECHNIQUES DE DINGUES GESTAPISTES QUE CELLE UTILISÉE CONTRE ELI FELDSTEIN ???
ET MONSIEUR HAGARI ??? N’EST CE PAS VOUS QUI ÊTES ALLÉ FAIRE DES DÉCLARATIONS À LA PRESSE AMÉRICAINE CONTREDISANT LES DÉCLARATIONS DE NOTRE PREMIER MINISTRE, PILE AU MOMENT DES DERNIÈRES NÉGOCIATIONS AVEC SINWAR ????
ALORS JE RÉPÈTE : SUR QUI DONC POUVAIT COMPTER SINWAR EN ISRAËL, POUR NUIRE AU GOUVERNEMENT À CHAQUE NÉGOCIATION ??? SUR GALLANT ? LA COUR SUPRÊME ? GALI MIARA ? LES FAMILLES D’OTAGES DE LA RUE KAPLAN ???
COMMENT ON APPELLE DÉJÀ LES GENS QUI AIDENT L’ENNEMI À RÉALISER SES PLANS ???
EN ISRAËL…
ON LES APPELLE MONSIEUR HERZOG ET MONSIEUR GANTZ.
NOTEZ :
POURQUOI LA LETTRE DE SINWAR N’A-T-ELLE PAS ÉTÉ DONNÉE À MONSIEUR NETANYAHOU ??? LA PLUS GRANDE ET LA PLUS LAMENTABLE DES TRAITRISES EST LÀ.
HEUREUSEMENT QUE HM A LIVRÉ SINWAR AUX VALEUREUX COMBATTANTS DE TSAHAL…
On n’y comprends plus rien