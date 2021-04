« Chers citoyens d’Israël ! Ce 73e Yom Haatsmaout nous procure beaucoup de fierté à cause de tous nos acquis et nous donne beaucoup d’espoir pour notre avenir. Nous venons de passer une année très difficile, une année de pandémie mondiale. Grâce aux millions de doses de vaccins contre le Corona que nous avons amenées, et grâce à nos merveilleuses équipes médicales et de santé, nous sommes revenus à la vie et avons retrouvé le sourire, même si nous sommes encore avec les masques. Parallèlement à notre combat contre le virus, nous avons continué à bâtir notre beau pays, nous avons maintenu une notation de crédit élevée, nous avons créé les conditions pour le redémarrage de l’économie, nous avons assuré le calme sur le plan de la sécurité et avons obtenu quatre accords de paix historiques. De nouveaux immigrants ont continué à être intégrés en Israël. Ils savent que c’est ici leur maison, ils savent que leur place est ici. Nos pensées sont avec les familles endeuillées, que nous avons étreintes durant la Journée du Souvenir. Elles nous donnent à tous une leçon sur la manière de se mesurer à la difficulté, comment se ressaisir après une crise. Et il y a une autre chose qu’il faut apprendre d’eux : même s’il y a entre nous des différences d’opinions et de conceptions, nous sommes frères et soeurs, une grande famille. L’indépendance est pour nous tous, juifs, arabes, chrétiens, druzes ou tcherkesses. Avec l’esprit qui nous anime depuis des milliers d’années, nous allons continuer en avant, avec l’aide de Dieu, car nous avons encore beaucoup de choses à accomplir. Nous allons réaliser nos aspirations, conquérir de nouveaux succès et assure l’Eternité d’Israël. Joyeuse fête de l’Indépendance, chers citoyens d’Israël ».

Vidéo:

Photo Facebook