Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le ministre de la Défense Benny Gantz, le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi et le directeur du Shin Bet Nadav Argaman se sont exprimés tour à tour pour dresser une conclusion à l’Opération « Gardiens des Murailles ».

Le Premier ministre a commencé par remercier la population israélienne pour sa capacité de résilience durant ces onze jours de combats qui ont permis selon lui à Tsahal d’atteindre les objectifs de cette opération. Il a ensuite adressé ses condoléances aux familles des victimes et ses voeux de rétablissement aux blessés. Il a remercié les responsables politiques et sécuritaires présents à cette conférence de presse sans oublier les officiers et soldats de Tsahal, les services de renseignements, la police, la défense passive, les organisations de secours qui ont mené directement ou indirectement cette opération. Le Premier ministre a souligné la qualité du travail en commun effectué pour la défense de l’Etat d’Israël.

Voici les principaux extraits de son intervention :

« En décidant de lancer cette opération, j’en avais défini l’objectif : frapper durement les organisations terroristes, porter atteinte à leurs capacités et rétablir le calme en renforçant la dissuasion. C’est exactement ce que nous avons fait. Tout n’est pas encore révélé au public, et d’ailleurs, tout n’est pas encore connu du Hamas, mais l’ensemble de nos acquis sera dévoilé avec le temps. A ce stade, je puis vous dire que nous avons réalisé des choses audacieuses et innovantes tout en ne se laissant pas entraîner dans des aventures superflues. Si nous avions dû entrer à Gaza par une opération terrestre, nous l’aurions fait, mais j’ai estimé que cette fois-ci, face aux objectifs que nous nous sommes fixés, nous pourrions atteindre de meilleurs résultats, par d’autres voies, plus sûres. Je sais qu’il y aura toujours des critiques d’un côté ou de l’autre, mais la majorité des citoyens du pays a compris que nous avons agi avec détemination, intelligence et avec un grand sens des responsabilités. Si le nom de cette opération visait la protection des ‘murailles’ j’ai aussi voulu protéger les mères, les fils, nos soldats, en évitant de payer un prix superflu en vies humaines. Nous avons ainsi causé des dégâts énormes au Hamas avec un prix minimal payé par Israël, même si nous regrettons toute perte de vie humaine.

Au début de l’opration, j’avais averti que le Hamas subirait des coups qu’il n’aurait jamais imaginé, et c’est exactement ce qui s’est passé. Voici ce que nous avons fait : nous avons complété la destruction des infrastrdes années auparavant, en juin 2016, lorsque j’avais présenté au cabinet une proposition d’édifier un système de protection souterrain le long de la bande de Gaza. Lorsque le Hamas a tenté de nous attaquer cette fois-ci, il s’est heurté à un mur de béton indestructible. Il savait qu’en surface, s’il tentait de s’introduire dans notre territoire, il ferait l’objet d’un tir nourri, et dès lors, il avait décidé de creuser ces tunnels souterrains. C’est ce que les terroristes ont fait lors de l’Opération Tsouk Eitan (…) et ils pensaient qu’ils pourraient réussir cette fois-ci mais ils se sont rendus compte qu’ils étaient bloqués grâce à la muraille d’acier, équipée de nombreux capteurs et moyens de détection que nous avons construite. Et a chaque fois qu’ils ont tenté de s’approcher, ils ont été éliminés, y compris dans les dernières heures de cette opération. Toutes les ressources et les années de travail consacrés à cette entreprise par le Hamas ont été détruites. Deuxièmement, nous avons attaqué le réseau de souterrains défensifs du Hamas. Nous avons détruit la plus grande partie du ‘métro’, cette ville souterraine, dans laquelle le Hamas pensait être en sécurité pour mener sa guerre contre nous sans être dérangé (…) Le Hamas ne peut plus se cacher, et non seulement nous avons détruit plus de 100 km de ces tunnels mais ils sont devenus un piège mortel pour les terroristes ce qui est un grand succès pour l’Etat d’Israël, un succès qu’aucune autre armée au monde n’a réussi jusqu’à présent.

Ceci pour ce qui est sous terre. Pour ce qui est en surface. Nous avons éliminé plus de 200 terroristes, parmi eux 25 hauts responsables, inclus des officiers supérieurs correspondant chez nous à des commandants de régions militaires. Nous avons ainsi éliminé une bonne partie de la chaîne de commandement du Hamas et du Jihad Islamique, et ceux qui n’ont pas été éliminés savent désormais que notre long bras le trouvera où qu’il se trouve, en surface ou sous terre. Nous avons détruit neux tours servant au terrorisme et des dizaines de maisons appartenant à des officiers. Tous servaient à des activités terroristes. C’était des bureaux du Hamas, des centres de commandement et des entrepôts. Nous avons atteint des fabriques de roquettes et des entrepôts d’armes.

Tout cela, nous l’avons fait en causant des dégâts minimaux à la population civile en déployant des efforts considérables pour éviter des pertes civiles, en avertissant avant de frapper, et je le dis, comme aucun autre pays ni une autre armée au monde ne le ferait. Tsahal ets l’armée la plus morale au monde ! (…) Nous avons amélioré le système Dôme de fer qui a réussi à intercepter 90% des roquettes et missiles (…) Nous avons aussi frappé les capacités maritimes du Hamas, et comme je l’avais promis, nous avons détruit une grande partie des capacités du Hamas, bien au-delà de ce que ses responsables auraient imaginé. Le Hamas s’imaginait qu’il pourrait tirer sur Jérusalem et d’autres villes d’Israël sans que nous ne réagirions mais il a subi onze jours et nuits de violentes attaques qui ont modifié les règles du jeu. Je tiens à insister sur ce point : nous avons changé ces règle,s pas seulement durant cette opération, mais aussi pour la suite. Si le Hamas s’imagine que nous accepterons é nouveau des tirs au goutte à goutte, il se trompe, car nous réagirons avec une autre puissance, face à toute nouvelle agression contre les localités de la bordure ou tout autre endroit d’Israël. Ce qui a été ne sera plus ! Après une confrontation, ils sortent toujours de leur tanière et crient victoire mais ils savent quelle est l’ampleur des dégâts et ils savent ce qu’ils ont provoqué sur eux-mêmes et que nous les avons renvoyés des années en arrière.

Dans ce genre d’opération, il y a toujours des pressions internationales, des manifestations, des articles critiques dans la presse internationale, mais je veux souligner ce qui a changé cette fois-ci : nous avons reçu un soutien appuyé de la part de dizaines de pays qui se sont rangàs derrière nous. Je veux tout d’abord remercier mon ami Joe Biden. Nous nous sommes entrtenus à six reprises durant ces derniers jours, des conversations amicales et chaleureuses et il est revenu à plusieurs reprises de la manière la plus claire sur le soutien sans réserves des Etats-Unis au droit d’Israël à la légitime défense (…) Je lui ai notamment dit que nous cesserons l’opération lorsque nos objectifs auront été atteints. Le président a compris cela, et c’est ainsi que nous avons fait (…) Je veux aussi remercier les dizaines d’autres dirigeants du monde qui nous ont soutenus. Je crois que vous avez vu les drapeaux d’Israël flotter sur des établissements officiels dans des capitales européennes, ce fut extrêmement émouvant. Avec le ministre Gaby Ashkenazy nous avons briefé des dizaines d’ambassadeurs, nous avons rencontré des ministres des Affaires étrangères venus spécialement ici, en pleine période de combats, pour exprimer leur soutien, je les remercie tous. Beaucoup dans le monde savent faire la différence entre Israël, Etat démocratique qui sanctifie la vie et qui possède l’armée la plus morale, et des organisations terroristes assoifées de sang qui sanctifient la mort et qui commettent un double crime de guerre en visant délibérément des civils israéliens et en se cachant derrière leur population civile.

Citoyen d’Israël, nous n’oublions pas une seule seconde les disparus, Hadar Goldin, Oron Shaoul ainsi qu’Avera Mengistu et Hisham Al-Sayed. Les résultats de cette opération créent des meilleures conditions pour leur restitution et leur libération. Nous n’oublions pas non plus les habitants de la bordure et des villes du sud. Bientôt, nous leur apporterons une aide supplémentaire, et particuliprement à Ashkelon, une ville qui a subi un millier de missiles (…) Je vous rappelle qu’après Tsouk Eitan, nous avons mené les villes du sud vers de nouveaux sommets de développement (…) Ce sera la même chose maintenant.

En même temps que Gaza, nous avons dû combattre sur un autre front, avec des émeutes et des violences dans le pays. Mes instructions étaient d’y mettre fin avec une poigne de fer (…) Nous avons arrêté 1300 personnes et nous poursuivrons en justice les émeutiers et ceux qui les auront incités. Et ce n’est pas fini. Quiconque lèvera la main sur des citoyens innocents, quiconque attentera à la vie, quiconque saccagera des synagogues, pillera des magasins, incendiera des voitures ou se livrera à du vandalisme paiera un prix élevé. Je demande une nouvelle fois aux dirigeants de la population arabe de condamner sans réserves les émeutes arabes contre des Juifs, quelques uns l’ont fait, ils ont courageux et méritent nos éloges. Je l’ai déjà dit : il ne s’agit pas de toute la population arabe ni même de la majorité de la population arabe, mais il s’agit d’une minorité significative qu’il faut rejeter. Je le répété aussi : personne ne doit se faire justice lui-même, ni des Juifs ni des Arabes. Nous sommes un Etat de droit et un Etat un, nous l’avons vu il n’y a pas longtemps avec le Corona (…) En même temps que la réinstauration de l’ordre, nous allons oeuvrer pour rétablir la coexistence et la vie commune entre tous les citoyens d’Israël, sans exception (…)

Citoyens d’Israël, nous avons vécu ensemble des jours difficiles. Nous avons subi le feu des missiles. Mais ce combat ne date pas d’aujourd’hui. Il dure depuis plus de cent ans. Chaque génération est à l’épreuve : en 1929, en 1948, à la Guerre de Kippour et tout ce qui s’est passé depuis. Nous avons tenu bon durant toutes ces épreuves et nous gagnerons. Il y a 2700 ans, le prophète Amos disait : ‘J’enverrai le feu dans les murs de Gaza et il en dévorera les palais’. Cela s’est une nouvelle fois produit. Mais le prophète Amos a dit autre chose : ‘En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, J’en réparerai les brèches, j’en redresserai les ruines, Et je la rebâtirai comme elle était autrefois’. ‘En ce temps-là’ c’est aujourd’hui ! Dieu merci, l’Etat d’Israël est plus fort que jamais, il grandit, se développe, prospère, et ensemble, nous garantirons l’Eternité d’Israël ».

