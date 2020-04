LPH donne la parole aux lecteurs

Je reviens d’un voyage d’Outre-tombe

Pire, du néant !

Une errance « organisée » sur vos tombeaux, vos cendres dispersées et votre ancienne splendeur, mes innombrables frères…

Pour la plupart, sans oraison, sans sépulture,

Sans nulle raison, mes frères juifs assassinés …

La Shoa, la nomment-ils !

Un mot pour bien des ténèbres,

Un mot pour l’Innommable

Et ce pourquoi qui rend fou auquel nul ne peut répondre ! Qui nous fait baisser les yeux et hurler de l’intérieur !

Mais où, où était l’Homme ?

Si peu ont tendu la main au péril de leur vie !

Les autres, bourreaux sans retenue, en bonne conscience, acharnés dans leur œuvre de destruction, ont méthodiquement dépouillé jusqu’aux entrailles, instauré le droit de vie ou de mort, la « sélection » du peuple élu, asservi, exterminé, pulvérisé …

Mes frères, cette époque maudite fut irrespirable

En guise d’air, ce fut du gaz

Vos familles et vos rêves , réduits en fumée

Qu’a-t-on fait de toi, Juif d’Europe, du shtettl, du ghetto, de la grande Ville ?

Qu’a-t-on fait de toi ?

Que reste-t-il à un homme quand on lui a TOUT pris ?

Dénudé, désincarné, ton sang bouillonnant crie vengeance !

C’est ta dernière dignité .

Les bourreaux ont TOUT récupéré de toi sauf TOI !

À lutter pour l’élémentaire, à trembler de froid, de faim et de peur pour SUR-vivre,

Chaque souffle de vie est une bataille,

Tenir encore une heure : un acte de foi,

Car dans ce chaos, c’est héroïque et SUR-humain de continuer à vivre et à espérer …

Que reste-t-il à un Juif quand on lui a TOUT pris ?

Il vous reste Nous,

Nous sommes Votre mémoire, Votre vengeance !

De la putréfaction naîtra la Vie,

De vos cendres, nos larmes enragées,

De vos ossements, notre Nation reformée

Du néant, L’Espoir et une Terre Promise et fertile

Jubilez Juifs

Vous êtes plus vivants que jamais

Netzah Israel Lo Yechaker

L’Éternité d’Israël ne mentira pas !