Alors que les enfants Bibas, Kfir et Ariel, et leur mère Shiri doivent faire partie des premiers otages libérés dans le cadre de l’accord qui a été conclu ce soir (mercredi), leurs proches préfèrent rester prudents, se rappelant l’immense déception lorsqu’ils n’ont pas été libérés dans le cadre du premier accord au mois de novembre 2023: »Ce samedi, Kfir aura deux ans, notre famille a déjà été dans ce scénario. Jusqu’à ce qu’ils passent la frontière et qu’ils soient là, rien n’est fait. Nos sentiments oscillent entre émotion, peur et douleur ».