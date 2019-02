Juste avant que le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit n’annonce ses conclusions dans les dossiers 1000, 2000 et 4000, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait diffuser une courte vidéo qui vise à réfuter tous les arguments à sa charge.

Le message de la vidéo dit que les “dossiers Netanyahou” ont été faits de “fake news, pressions médiatiques et de la gauche, couverture médiatique positive des adversaires du Premier ministre, et témoins d’Etat intéressés à accuser le Premier ministre”. La vidéo cite quelques unes des nombreuses anomalies qui se sont accumulées tout au long de la procédure, notamment le refus constant d’une confrontation entre le Premier ministre et les témoins d’Etat et l’occultation de tous les fonctionnaires d’Etat qui ont affirmé que le Premier ministre a agi en toute légalité et n’est jamais intervenu pour influencer le processus de prise de décisions ptechniques et porfessionnelles.

Persuadé que le conseiller juridique inculpera Binyamin Netanyahou après audition pour corruption dans le dossier 4000 (Alovitz-Bezeq-Yes), le Bureau du Premier ministre se dit convaincu que “tout l’édifice s’écroulera durant l’audition préliminaire à une mise en examen”

“Il ne s’agit ni plus ni moins d’une tentative d’élimination politique”, affirme également la vidéo.

Vidéo:

מגדל הקלפים יקרוס לחלוטין. Publiée par ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎ sur Jeudi 28 février 2019

Photo Yonatan Sindel / Flash 90

החלטה של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, טרם פורסמה אך בסרטון חריףטוענים בליכוד כי “תיקי נתניהו הם מגדל קלפים”. שנבנה בין היתר מלחץ התקשורת והשמאל, סיקור חיובי, עדי מדינה, פייק ניוז, חמגשיות וסיגרים, התעלמות מ-43 ח”כים שתמכו בחוק ישראל היום. והמסקנה, “כשיגיע השימוע, הכל יקרוס”.