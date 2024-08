Le Premier ministre a publié ce soir (lundi), au début du jeûne de Ticha beAv, un message aux citoyens israéliens.

”Le jour du 9 Av nous nous souvenons de la destruction du Temple et du long exil de notre peuple. Aujourd’hui, alors que nous sommes à nouveau souverains sur notre terre, notre coeur est avec les valeureux combattants de Tsahal qui veillent à notre sécurité. Ensemble, avec espoir et détermination, nous continuerons à construire et à renforcer l’Etat d’Israël. Bon jeûne”.

Le Président Itshak Herzog a enregistré un message diffusé ce soir à la place des otages lors d’un rassemblement spécial: ”Les Lamentations auront cette année un autre sens comme si elles avaient été écrites ici et maintenant du plus profond du coeur israélien, du coeur qui souffre, qui s’inquiète, qui languit, qui a peur pour ses soeurs et ses frères – femmes, hommes, enfants, vieillards, parents, bébés – qui sont encore dans les tunnels du Hamas et dont le cri doit être entendu jusqu’au bout du monde”.

Le Président a rappelé l’ambiance qui régnait dans le pays l’année dernière à la même époque: ”L’année dernière pour Ticha beAv, le vent de la division soufflait partout et menaçait de déclencher une guerre entre nous, au sein de notre maison. L’esprit de querelles et de violence a quasiment causé la destruction de ce foyer bien-aimé, nous avons presque levé la main l’un sur l’autre. Je vois avec une grande crainte ces vents dangereux de la division revenir en ce moment, menacer notre unité, notre existence en tant que peuple et qu’Etat”.