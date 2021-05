Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé un message à la nation en raison de la situation sécuritaire : « Nous sommes au coeur d’un campagne qui se déroule sur plusieurs fronts : à Jérusalem, à Gaza et dans d’autres endroits du pays. Les organisations terroristes de Gaza ont franchi une ligne rouge lundi à Jérusalem en fin d’après-midi en nous attaquant avec des missiles.

Israël réagira avec force. Nous n’accepterons aucune atteinte à notre territoire, é notre capitale, nos citoyens ou nos soldats. Quiconque nous attaquera paiera le prix fort.

Je vous le dis, citoyens d’Israël, la confrontation actuelle pourrait se prolonger un certain temps. Nous ne cherchons pas l’escalade mais ceux qui décident d’une escalade sentira la force de notre bras. Je ne peux vous dévoiler les détails des consultations avec les différents responsables sécuritaires ni vous révéler toutes les opérations que nous menons. C’est un combat acharné qui fait partie d’une image plus globale. Nous le menons avec détermination, responsabilité et discernement. Nous ne tomberons pas dans le piège tendu par nos ennemis ni ne seront liée aux posts des habitués du clavier. Le test du leadership oblige à prendre les décisions justes même si elles ne sont pas comprises en temps réel. Leur justification se dévoilera ultérieurement. Ceux qui ne sont pas capables de diriger et de resister aux pressions et aux critiques ne sont pas aptes à diriger. Nous étudions avec méticulosité le moment propice pour agir ainsi que l’intensité de l’affrontement avec nos ennemis, ce qui n’est pas nouveau ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90