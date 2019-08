A l’occasion de la Journée internationale de l’Amitié, qui s’est tenue le 30 juillet, le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé un message en hébreu à son homologue israélien Binyamin Netanyahou: « Je souhaite une heureuse Journée de l’amitié aux merveilleux citoyens d’Israël ainsi qu’à mon cher ami Binyamin Netanyahou. L’Inde et Israël ont prouvé leur amitié et notre lien est fort et éternel. Je souhaite que l’amitié entre nos deux pays se renforce encore davantage dans les années qui viennent ».

Vidéo:

Happy #FriendshipDay2019 India! May our ever strengthening friendship & #growingpartnership touch greater heights.

🔊🎧🎶 ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे….. 🇮🇱❤🇮🇳 pic.twitter.com/BQDv8QnFVj — Israel in India (@IsraelinIndia) August 4, 2019

Photo Shlomi Cohen / Flash 90