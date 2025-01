Ce matin du 7 octobre 2023 jour de Shabbat en même temps que Simrah Torah, tout Israël fut réveillé par les hurlements des sirènes, avertissant que des pluies de rockets s’abattaient sur notre pays. Depuis ce funeste Shabbat noir, le cours de notre vie a totalement changé.

Immédiatement après les massacres, Israël est entré dans une guerre qui continue jusqu’à ce jour, notre armée faisant face à de nombreux groupes terroristes, mais également d’autres fronts qui se sont ajoutés entre temps. Nous n’avons pas réussi à délivrer nos derniers otages et nos héroïques soldats ont continué à donner leur vie pour notre pays attaqué de toutes parts. De plus l’antisémitisme que l’on croyait disparu a refait son entrée dès le 8 octobre, cela avec une rare violence pas seulement en France, mais aussi dans l’ensemble du monde occidental !

Ce qui m’amène au 27 janvier, date choisie par les Nations pour commémorer la libération du camp d’Auschwitz et qui me permet de faire le lien entre la Shoah et le 7 octobre 2023.

Le 16 juillet 1942, bébé, je fus miraculeusement sauvée de la Rafle du Vel d’Hiv et bien que cette date de commémoration soit importante pour moi, je n’ai voulu y voir aucun lien avec le 7 octobre. En effet, pendants la Shoah les Juifs sans défense furent la proie d’Hitler et des nazis qui les déportèrent dans les camps d’extermination, devant les Nations silencieuses qui ne bougèrent pas le petit doigt. Aujourd’hui Israël redevenu la Nation Juive combat derrière Tsahal l’armée du Peuple, lequel montre une solidarité sans faille pour vaincre les barbares sortis de l’enfer.

Pourtant cette année est spéciale, le tribunal de la CPI étant passé par là. Le Premier Ministre et le Ministre de la Défense Israéliens sont condamnés à être emprisonnés pour crimes de guerre et génocide, dans les pays qui ont adhéré à ce tribunal !

Les cérémonies du 27 janvier se déroulant à Auschwitz, camp où furent exterminés le plus grand nombre de Juifs, la Pologne se trouve particulièrement exposée quand elle déclare que Mr. Netanyahou serait emprisonné s’il y mettait les pieds, une déclaration suivie d’une marche arrière avec rectification, le ridicule ayant montré la farce.

Je suis allée une seule fois à Auschwitz en 1992 avec le train de la mémoire, je n’y ai plus mis les pieds depuis et je sais par des amis proches que bien qu’il n’y ait plus de Juifs en Pologne, les Polonais sont toujours antisémites…

Un autre point me dérange fortement et cette fois il concerne la France le pays de mon enfance :

Voici ce que dit le site officiel du ministère de l’éducation en France :

27 JANVIER : JOURNEE DE LA MEMOIRE DES GENOCIDES ET DE LA PREVENTION DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE

Le nom du camp d’Auschwitz a disparu de même que celui de Shoah.

Alors finalement j’ai changé d’avis à propos du 7 octobre et voici pourquoi : même si les plans du hamas et leurs alliés n’ont pas été couronnés de succès, la volonté de nous exterminer était bien présente comme elle le fut pour moi, le 16 juillet 1942 au Vel d’Hiv.

Pourtant, les miracles présents à ma naissance ont continué et Israël fut créé quelques années plus tard, ce qui laisse présager des merveilleuses nouvelles qui attendent le Peuple Juif et la terre d’Israël…

Meira Barer est l’auteur d’une autobiographie : « Comme un tison sauvé du feu »

