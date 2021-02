A peine annoncée la signature de l’accord électoral entre Hatziyonout Hadatit, Otzma Yehoudit et Noam, le parti Meretz a lancé une campagne de signature pour que soit interdite leur participation aux élections, ni plus ni moins. L’affiche qui accompagne la pétition présente les photos des trois chefs de partis, les accusant « d’homophobie » et qu’à ce titre ils ne doivent pas entrer à la Knesset. Le parti d’extrême gauche qui n’a que le mot « démocratie » à la bouche fait donc preuve ici d’une singulière intolérance au point de vouloir interdire que soit représentée à la Knesset une frange de la population. Cette attitude est d’autant plus singulière que Meretz soutient activement, au titre de la démocratie, le fait que siègent depuis de longues années des députés qui soutiennent le terrorisme antijuif.

Photo page FB Meretz