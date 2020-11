Avec la perspective de plus en plus probable d’élections anticipées et l’éventualité de l’apparition d’un nouveau parti de gauche dirigé par le maire de Tel-Aviv Ron Huldaï, le parti d’extrême gauche Meretz est en pleine réflexion quant à son avenir. Avec des sondages qui oscillent entre 4 et 6 mandats, le parti pourrait disparaître en cas d’hémorragie de voix vers de nouvelles formations ou vers le Liste arabe unifiée. « Comment rester attractifs et survivre? » se demande-t-on au parti dirigé par Nitzan Horowitz.

Au début du mois de novembre, la direction du parti a tenu une première séance consacrée à la possibilité de se présenter aux prochaines élections sous une bannière judéo-arabe qui inclurait plusieurs candidats arabes dans les dix premières place de la liste. Cette formule permettrait, espère-t-on à Meretz non seulement d’attirer des voix de l’électorat arabe mais aussi de faire revenir des électeurs qui ont ont « déserté » lors des dernières élections vers la Liste arabe unifiée ou vers Bleu-Blanc.

Lors de cette réunion, Nitzan Horovitz a mis en garde contre l’arrivée d’une nouvelle formation de gauche dans l’arène politique, car il y a de moins en moins de place dans ce camp idéologique, et dès lors, l’arrivée de nouveaux acteurs pourrait en pousser d’autres vers la sortie. Horovitz estime que Ron Huldaï, s’il crée un nouveau parti, n’a aucunement l’intention de coopérer avec Meretz ni d’intégrer des candidats arabes sur une liste. Autre rumeur, celle de l’ancien député travailliste Prof. Yoni Yahav de créer uen nouvelle formation judéo-arabe avec le maire de Nazareth Ali Salaam.

De son côté, l’ancien député de Meretz, Issaoui Fredj a mis en garde : « Si Meretz ne revient pas à la formule de la coopération judéo-arabe, d’autres le feront. C’est l’heure des choix… ».

Photo Gili Yaari / Flash 90