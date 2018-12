Le parti d’extrême gauche tente déspérément de franchir le cap des 5-6 sièges que lui prédisent invariablement les sondages d’intentions de vote. Au sein de la formation, de plus en plus de militants et de cadres estiment que Meretz n’est pas vraiment un parti judéo-arabe comme il le prétend et qu’il faut revenir à “de meilleures résolutions” en ce domaine.

Pour cela, un forum s’est créé qui prône une véritable alliance stratégique entre Meretz et la population arabe israélienne. Cette perspective serait facilitée par la radicalisation d’une partie de cette population et son éloignement du Parti travailliste.

Pour arriver à ses fins, ce forum, autorisé par la présidente Tamar Sandberg, propose notamment de modifier l’hymne national, le drapeau, et que Meretz quitte toutes les institutions sionistes nationales que selon le forum “discrimine les Arabes”.

Il n’y a pas de hasard, l’un des membres de ce forum est Alon Liel, ancien ambassadeur, et qui mène des campagnes de lobbying à l’étranger pour la reconnaissance unilatérale d’un Etat ‘palestinien’ par des gouvernements ou des parlements européens. Alon Liel prône aussi la modification de l’hymne nationale mais n’est toutefois pas favorable à un changement de drapeau. L’un des autres membres est le député Mossi Raz, parmi les fondateurs de Shalom Akhshav, qui lui milite aussi pour l’abolition de la Loi du Retour pour les Juifs.

Pour les membres de ce forum qui prend de l’ampleur au sein de Meretz, “la gauche n’a aucune chance de retrouver un jour le pouvoir sans faire à nouveau alliance avec la population arabe israélienne” avec tout ce que cela implique en matière d’abandon de tous les symboles sionistes, processus déjà bien avancé au sein de ce parti.

