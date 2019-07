La convention du parti d’extrême gauche Meretz a massivement voté pour désigner la liste de candidats qui sera menée par Nitzan Horowitz. Le taux de participation a été de 85,3%. Les 891 bulletins déposés ont donné les résultats suivants:

2. Tamar Sandberg

3. Ilan Gilon

4. Issawi Fredj

5. Mossi Raz

6. Mikhal Rozhin

Si les sondages se confirment, cette dernière, n°3 sur la liste pour les dernières élections, risque de ne pas retrouver son siège de députée.

Nitzan Horowitz a rencontré jeudi Benny Gantz, chef de la liste Bleu-Blanc et plus tôt dans la journée Tsipi Livni. L’ancienne ministre a fait savoir il y a quelques jours qu’elle est prête à revenir en politique à condition que ce soit dans le cadre d’une alliance entre le Parti travailliste, Israël Démocratique et Meretz. Un sacré chemin idéologique effectué pour cette (très) ancienne du Likoud.

Photo Flash 90