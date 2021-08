Alors que Bar-El Shemoueli lutte pour sa survie et qu’Israël n’a toujours pas réagi avec la fermeté qui s’impose, le ministre de la Coopération régionale Issawi Fredj (Meretz) propose, au lieu de frapper le Hamas, de changer totalement d’attitude envers l’organisation terroriste : « Il est temps de négocier directement avec le Hamas, et plus par le biais d’intermédiaires ».

Sur la question de la position qu’adopterait Meretz en cas de vaste opération antiterroriste contre le Hamas, le ministre a fourni une réponse sous forme de langue de bois : « Meretz souhaite le bien de l’Etat qui lui est cher, il veut le bien de ses citoyens autant que tout autre parti, il est prêt à agir en vue de l’obtention d’un accord de paix. Il faut sortir des sentiers battus et voir comment on fait baisser la tension qui règne à Gaza. Ne plus lancer des missiles mais employer d’autres moyens. » (une demande adressée à Israël !)

Il a rappelé que l’OLP et Yasser Arafat furent un jour considérés comme des « terroristes » avant d’être « agréés » par des Premier ministres israéliens. Issawi Fredj s’est dit prêt à servir de canal entre Israël et le Hamas pour des pourparlers directs. « Je soutiendrai toute action qui favorisera la venue d’une colombe de paix au lieu de missiles », a conclu le ministre.

Photo Miriam Alster / Flash 90