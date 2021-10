Contournant le Premier ministre Naftali Benett, les trois représentants de Meretz ont été non seulement reçus par Abou Mazen à la Mouqataa mais ils ont pris des engagements face à lui sans qu’ils aient eu le moindre mandat pour cela. Pour illustrer l’aspect scabreux de cette rencontre, la chaîne Kan-11 a révélé qu’avant de recevoir la délégation israélienne, Abou Mazen a téléphoné aux familles des deux terroristes éliminés récemment en commettant un attentat, et leur a fait part de sa solidarité.

Faisant un pied de nez au Premier ministre, Nitzan Horovitz, président du parti d’extrême gauche a assuré le chef terroriste de son intention de tout faire au sein du gouvernement pour avancer vers la solution des deux Etats et a mis le poids de la responsabilité sur son propre pays. A l’issue de l’entrevue, il a déclaré : « Meretz a une mission au sein de ce gouvernement, c’est de maintenir en vie la solution des deux Etats, ne pas laisser disparaître et ne pas permettre qu’on la sabote afin de l’atteindre un jour, car il n’y a pas d’autre solution. Nous croyons qu’il n’y a pas lieu de faire des actes unilatéraux qui portent atteinte à cette solution, pas de nouvelles implantations, pas d’avant-postes illégaux et pas de violence de la part d’extrémistes juifs des implantations » (sic)

De son côté et comme il fallait s’y, Abou Mazen n’a absolument rien promis. Et pourquoi le ferait-il si ses invités n’exigent que des concessions israéliennes. Le chef terroriste a souhaité « des gestes de confiance (de la part d’Israël) pour prouver les intentions de paix ». Concernant ces « gestes de confiance », les trois membres de Meretz n’ont pas pensé à lui demander de cesser de verser des salaires aux terroristes, de mettre fin à l’enseignement de la haine antisémite dans ses médias ou ses écoles ou de cesser les campagnes internationales de délégitimation de l’Etat d’Israël. Abou Mazen a également lancé un défi (ou tendu un piège) au Premier ministre Naftali Benett et à la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked en l’invitant officiellement à le rencontrer.

Alors que les deux partis dits de droite dans la coalition restent discrets, les critiques ne manquent pas dans l’opposition de droite. Le député Ofir Sofer (Hatziyonout Hadatit) a accusé le Premier ministre Naftali Benett de permettre à la question « palestinienne » d’être replacée au centre des débats. Le Likoud note que le ministre de la Santé a préféré quitter la séance du cabinet du Corona, qui ses réunissait pour la première fois depuis un mois, pour aller rencontrer Abou Mazen.

Le député Elie Cohen (Likoud) a noté avec ironie « qu’à force d’être ’10° plus à droite’ que le précédent gouvernement, le gouvernement Benett s’est retrouvé à Ramallah ».

Le député Yariv Levin (Likoud) a déclaré : « Les ministres du gouvernement Benett continuent à ramper vers Abou Mazen et ceci, avec la bénédiction du Premier ministre Naftali Benett. Il était plus important pour le ministre de la Santé de rencontrer le pourvoyeur de fonds du terrorisme Abou Mazen que de s’occuper de la santé de ses concitoyens. L’actuel gouvernement israélien ne cesse de s’humilier et de battre en brèche le statut imposant qu’Israël s’était acquis grâce à un leadership déterminé… »

Photo porte-parole du président de Meretz