Les ministres et députés du parti Meretz ont demandé à rencontrer d’urgence le ministre de la Défense Benny Gantz prétextant qu’en violation des accords de coalition, le gouvernement penche à droite sur le plan sécuritaire. Ils ont exposé trois cas devant le ministre qui selon eux attesteraient de cette tendance : le compromis d’Eviatar, le démantèlement d’avant-postes arabes illégaux et « la violence des Juifs de Judée-Samarie envers les ‘Palestiniens’ sans que Tsahal n’intervienne » (sic). Rien n’a filtré sur la réponse du ministre de la Défense mais à l’issue de cette rencontre inhérente à la composition de ce gouvernement, les deux parties se sont dit « satisfaites de cette rencontre » et ont parlé d’un « dialogue fructueux et positif ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90