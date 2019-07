Les bruits qui circulaient depuis quelques jours ont été confirmé jeudi matin: une liste commune a été créée à gauche avec l’alliance de Meretz, d’Israël Démocratique et de deux membres qui quittent le Parti travailliste, dont Stav Shafir. Cette liste portera le nom de « Camp démocratique ».

Cette liste sera composée ainsi:

Nitzan Horowitz Stav Shafir Yaïr Golan Tamar Sandbert Ilan Gilon Issawi Fredj Membre d’Israël Démocratique Membre du Parti travailliste Membre d’Israël Démocratique Ehoud Barak (en cas de gouvernement de gauche, il serait cependant le premier à être ‘ministrable’).

Sur le plan de la plateforme électorale, les parties ont convenu de ne pas entrer dans un gouvernement Netanyahou, de « défendre le caractère démocratique de l’Etat d’Israël » notamment la Cour suprême, d’annuler la Loi de la Nation et de « promouvoir la paix » par un accord politique avec les ‘Palestiniens’ tout en préservant les intérêts d’Israël.

L’ex-présidente de Meretz, Tamar Sanberg s’est félicitée de cet accord qui selon elle va « renforcer la gauche de manière significative et en faire une alternative au pouvoir messianique et corrompu de la droite ». Elle a rendu hommage à « ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts et ont surmonté les obstacles pour faire ce qui s’impose ».

Au Parti travailliste, les réactions sont doubles: satisfaction de cette union qui va « éviter de faire perdre des voix à la gauche » mais en revanche colère envers Stav Shafir qui a négocié en coulisses avec un autre parti puis quitté le « bateau travailliste » en pleine campagne. Le secrétaire-général du parti, Eran Hermoni, estime que la députée devrait démissionner de la Knesset pour avoir « trahi ses électeurs ». Il accuse la députée d’avoir été une « mauvaise perdante » en quittant le Parti travailliste quelques semaines à peine après avoir tenté d’en prendre la présidence.

Itzik Schmuli, le second perdant des dernières primaires, peut-être sur le départ aussi, a annoncé qu’il fera part prochainement de sa décision quant à son avenir politique.

Meirav Michaeli, appartenant pourtant à l’aile gauche du Parti travailliste a qualifié « d’incorrect » le départ de Stav Shafir pour rejoindre une autre formation.

Sur ce départ de Stav Shafir, il faut noter que cette députée qui défend ardemment et bruyamment l’éthique en politique jurait encore mardi qu’elle ne se présenterait pas dans un autre parti que le Parti travailliste….

Photo porte-parole Stav Shafir