Les partis de gauche Avoda et Meretz se sont unis dans une nouvelle formation politique baptisée ”Les Démocrates”.

Cette union s’est faite sous l’impulsion du nouveau chef du parti Avoda, Yaïr Golan, lui-même issu des rangs de Meretz.

L’accord commence déjà à organiser la répartition des places sur la liste de futures élections: Meretz est garanti d’avoir un siège sur 4 dans les 16 premières places. Les candidats seront désignés par des primaires.

Les deux partis ont souligné qu’il ne s’agit pas d’un ”bloc technique” mais bien d’un ”processus historique qui crée, enfin, un seul grand parti unifié, un parti libéral-démocrate sioniste qui est le foyer politique d’un grand public en Israël, de ceux qui veulent défendre l’image et le caractère de l’Etat et les corps de la société civile qui veulent créer une société meilleure et plus saine”.

Ils ont ajouté: ”Cette union est un pas nécessaire dans la construction d’un foyer démocratique grand et fort qui conduira au remplacement du gouvernement extrémiste-messianique dirigé par Netanyahou. Le nouveau parti sera un foyer pour toutes les forces qui se battent pour la démocratie et l’image d’Israël. Le parti propose une plateforme d’idées concrètes actualisées pour faire renaitre l’Etat d’Israël démocratique, sûr et libre dans l’esprit de la Déclaration d’Indépendance”.