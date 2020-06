Les dirigeants du parti Meretz ainsi que d’organisations d’extrême gauche – à l’exemple de Chalom Akhshav ou Chovrim Chetika – ont effectué une visite dans la vallée du Jourdain dans le cadre d’une campagne contre l’extension de la souveraineté israélienne. Le président de Meretz Nitzan Horowitz, toujours dans l’outrance, a averti que « l’annexion entraînera une catastrophe et un bain de sang dont Netanyahou et Gantz seront responsables » (sic). Il n’a pas économisé ses « prophéties » en cas de mise en oeuvre de ce plan: « des centaines de kilomètres de frontières en plus, des enclaves, des confiscations de terres, des expulsions (d’Arabes), une catastrophe sécuritaire et un désastre politique »…

La députée Tamar Sandberg a quant à elle « annoncé » un « Etat-apartheid et un plan immoral qui embrasera toute la région ». « Israël va tout droit à la catastrophe » a-t-elle averti.

L’ancienne présidente du parti Zehava Gal-On, également de la partie, a vu dans ce plan « un seul objectif, celui de faire diversion sur les affaires judiciaires de Binyamin Netaynahou »!!

Photo porte-parole Meretz