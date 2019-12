Un groupe de responsables et de cadres de Meretz a lancé une initiative appelant la prochaine convention du parti à proposer la création d’un « front commun » avec les partis arabes en cas de nouvelles élections. Pour les initiateurs il s’agit de « sauver la démocratie » et de « combattre l’incitation sauvage de la droite contre les citoyens palestiniens (ndlr: tel quel dans le texte) et leurs représentants à la Knesset ».

La plupart des signataires appartiennent au Forum pour une association judéo-arabe au sein du parti d’extrême gauche qui oeuvre pour transformer Meretz en parti judéo-arabe avec à sa tête des présidents, l’un juif l’autre arabe.

Parmi les soutiens actifs, l’ancien ambassadeur et directeur-général du ministère des Affaires étrangères Alon Liel, lié au New Israel Fund et coutumier entre autres d’initiatives anti-israéliennes devant des gouvernements et parlements étrangers. Il reproche à Meretz d’être « trop sioniste, tel-avivien et ashkénaze » et considère que le parti doit impérativement s’ouvrir à la population arabe. Font également partie de ce forum le député Mossi Raz, proche de Shalom Akhshav, Issawi Fredj, ancien député qui n’a pas réussi à retourner à la Knesset ou le Prof. Amiram Goldblum connu pour ses déclarations outrancières contre la droite et Tsahal.

Les signataires estiment que seule une telle association permettra de « mettre fin à l’occupation, amener à une paix juste, élargir le champ démocratique et construire une société juste et égalitaire »…

Les membres du Forum et partisans de cette association avec la Liste arabe se sont vus confortés par les résultats des dernières élections où 3% à peine des électeurs arabes ont voté pour le parti contre 9% aux élections du mois de septembre. Ces résultats ont donné lieu à des critiques contre la campagne électorale décidée par les dirigeants du parti, affirmant notamment que le ralliement de Meretz avec le parti d’Ehoud Barak avait éloigné beaucoup d’électeurs du secteur arabe israélien.

Photo Flash 90