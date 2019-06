Les primaires pour désigner le ou la président(e) du parti Meretz ont mobilisé près de 85% du comité central. Les résultats constituent un camouflet pour la présidente sortante Tamar Sandberg qui a été battue par le « revenant » Nitzan Horowitz sur un score sans appel: 57% contre 43% des voix. Tamar Sandberg aura dirigé le parti d’extrême gauche pendant à peine un an et demi car le mauvais score de son parti aux dernières élections a fragilisé sa position et permis à Nitzan Horowitz de se poser en challenger.

Montant sur la tribune après l’annonce des résultats, le nouveau président a d’abord salué la vaincue: « Tamar a dirigé le parti dans une période difficile et elle a mené une campagne propre et idéologique jusqu’au bout. J’espère et je ferai en sorte qu’il y ait une bonne collaboration entre tous les camardes du parti, y compris ceux qui ne m’ont pas soutenu ».

Très enthousiaste et quelque peu irréaliste, Nitzan Horowitz a déclaré: « Meretz a gagné! La gauche israélienne a gagné! Notre parti, enraciné et idéologique relève la tête et va l’emporter en septembre! » Il a également appelé à des alliances à gauche sur la base des valeurs prônées par Meretz et a appelé les électeurs de ce parti qui avaient voté Bleu-Blanc aux élections à « revenir à la maison ».

La perdante « évincée » a reconnu sa défaite: « Ce n’est pas agréable de perdre, mais celui qui ne sait pas perdre ne saura pas gagner. J’adresse très sincèrement mes voeux de réussite à Nitzan. Pour nous, Meretz est plus grand que telle ou telle personne, il s’agit de la gauche israélienne. Je suis là et j’y reste pour lutter pour l’avenir de mon pays. Je ne vais nulle part ailleurs ». La présidente sortante a confirmé qu’elle sera candidate aux primaires pour la désignation de la liste des candidats, qui se dérouleront dans deux semaines.

Ilan Gilon, qui avait choisi le camp de Nitzan Horowitz, ne cachait pas sa satisfaction. « Je suis certain que Meretz sous votre direction nous amènera vers de nouveaux horizons où notre influence sera plus forte. Je serai à vos côtés dans la 22e Knesset avec un parti Meretz et une gauche idéologiques, grands et forts ». Issawi Fredj, qui avait soutenu Tamar Sandberg, a voulu adresser un message à peine voilé au nouveau président après l’avoir félicité: « Grâce à Tamar Sandberg, Meretz est devenu depuis les dernières élections un parti judéo-arabe, dans ses élus comme dans ses électeurs. Nitzan Horowitz se doit de poursuivre dans cette voie et la renforcer afin de transformer la gauche israélienne en une force qui permettra une telle coopération politique… ».

Premières réactions à gauche après l’appel du pied (gauche) de Nitzan Horowitz: Shelly Yehimovitz (Parti travailliste): « Nitzan est un homme des plus capables et je suis certaine qu’il sera un très bon président de Meretz. Désormais, une collaboration entre le Parti travailliste et Meretz est plus réaliste que jamais ». Amir Peretz, qui brigue la présidence du Parti travailliste a lui aussi félicité le nouveau président de Meretz et s’est dit convaincu que « le parti contribuera à la réussite du camp démocratique en Israël en faveur de la justice sociale, de la paix et de l’égalité, et surtout dans le combat commun pour remplacer Binyamin Netanyahou ».

