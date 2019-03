La guerre civile en Syrie commence à peine à s’apaiser que déjà des officiels syriens retournent aux antiennes “d’avant-guerre”, en l’occurrence la question du Golan quelque peu “délaissée” ces dernières années par le régime de Bachar El-Assad trop occupé à massacrer sa population.

Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal Mekdad s’est entretenu avec Kristin Lund, commandante des forces de supervision de l’ONU au Proche-Orient (UNTSO): “Si Israël ne se retire pas du Golan, nous n’hésiterons pas à attaquer. Israël agit avec violence et porte atteinte à la sécurité régionale”, lui a-t-il dit sans rire. Il a rajouté que “la Syrie ne craint pas non plus les alliés d’Israël qui l’aident à perpétuer l’occupation du Golan”.

Ces propos étaient sans doute également destinés aux oreilles américaines, alors que la loi de reconnaissance de souveraineté israélienne sur le Golan est à l’étude au Congrès, notamment grâce au sénateur du Texas Ted Cruz.

Photo Amos Ben Gershom / Flash 90